Прототип дрона-винищувача Bayraktar Kizilelma з українським двигуном пройшов успішне випробування. ВIДЕО

19 вересня турецька оборонна компанія Baykar Makina повідомила про успішне проходження першого тесту на моторну інтеграцію свого реактивного безпілотного винищувача Bayraktar Kizilelma.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на liga.net.

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Цей надзвуковий малопомітний дрон оснащується виробленим на Мотор Січі турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ.

Злітати та сідати БПЛА буде на палубу універсального десантного корабля TCG Anadolu (L-400), який зараз будується, безкатапультним способом і за допомогою тросів і вловлювальних гаків. Очікується, що перший політ відбудеться 2023 року.

За розрахунками, максимальна швидкість дрона становитиме 900 км/год, крейсерська - 740 км/год, бойовий радіус - 930 км, робоча висота - 10 668 м, стеля - 12 000 м. У повітрі без дозаправлення зможе перебувати близько п'яти годин.

Вантажність безпілотника - 1500 кг, його максимальна злітна вага - 6000 кг.

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