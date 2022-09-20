135 дітей з Донецької області було вивезено літаком до Москви, - Андрющенко. ВIДЕО

Дітей перевозять літаком міністерства оборони РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Дітям одразу видають російське громадянство та планують розселення по сім’ям в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві. Наразі дітей утримують в таборі під Москвою. Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен Росії Львова-Белова", повідомив Андрющенко

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