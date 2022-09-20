Новини Відео • Агресія Росії проти України

135 дітей з Донецької області було вивезено літаком до Москви, - Андрющенко. ВIДЕО

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Дітей перевозять літаком міністерства оборони РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Дітям одразу видають російське громадянство та планують розселення по сім’ям в Астраханській, Воронезькій, Курській, Московській, Мурманській, Нижегородській, Омській, Пензенській, Ростовській, Рязанській, Самарській, Челябінській областях та у Москві. Наразі дітей утримують в таборі під Москвою. Програму викрадення українських дітей, як і раніше, супроводжує дитячий омбудсмен Росії Львова-Белова", повідомив  Андрющенко

.Читайте також на "Цензор.НЕТ": 391 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 760 - поранені, - Офіс генпрокурора

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    Amnesty International, агов, гикавка ще не набридла?
  • Liya d21d54a3
    По яким ще родинам? У кацапів своїх покинутих дітей до фіга. Раніше їх іноземці усиновлювали, потім заборонили. Розберуть на органи і ніхто кінців не знайде.
  • ALEX 13 fb91baed
    Де Віслюк? Де ООН і решта безхребетних організацій?
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