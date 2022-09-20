Наслідки удару росіян по Бахмуту: дві російські ракети зруйнували цілий під’їзд будинку. ВIДЕО

Авіаудар по п’ятиповерхівці стався близько першої години ночі. Під завалами можуть лишатися люди. На місці тривають рятувально-пошукові роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

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"Встановлено, що рашисти випустили по житловому сектору дві авіаційні ракети. Внаслідок обстрілу знищено один під’їзд с першого по п’ятий поверх. Інша частина будинку суттєво пошкоджена. Після ударів у будівлі спалахнула пожежа.

Наразі під завалами шукають двох людей. Інформація про кількість постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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На місці влучення працювали слідчо-оперативна група, парамедики поліції. Наслідки російського злочину задокументовано. Правова кваліфікація – ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни"