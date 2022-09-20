Рашисти заарештували підлітків, які співали Гімн України в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
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В тимчасово окупованому Маріуполі арештували підлітків, які співали Гімн України.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Він опублікував сюжет окупаційних ЗМІ про арешт маріупольських підлітків.
"В Маріуполі заарештували підлітків, які співали Гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто. І не буде ніякого пробачення тому, хто сприяє окупанту. Відплаті - бути", - зазначив Андрющенко.