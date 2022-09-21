Новини Відео • Війна

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною, - Зеленський. ВIДЕО

4 91124
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 209 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

""Сьогодні доволі шумні новини з Росії. І багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі й добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням.

Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для СБУ, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.

Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів. Тож зберігаємо тиск. Зберігаємо єдність. Захищаємо Україну. Звільняємо нашу землю. І не проявляємо жодної слабкості", - сказав Зеленський.

Також читайте: Зеленський про посилення ППО Харківщини: Це питання не грошей, а часу і домовленостей з виробниками

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Герхард
    Віримо ЗСУ та Залужному.

    А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
  • Maxim Ak-Murza
    Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
  • Дмитрий Брынза
    Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини