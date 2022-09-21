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Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що втрати РФ становлять, нібито, 5937 осіб.

Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб. Із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", — заявив Шойгу.

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Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ та іноземної розвідки, втрати росіян набагато більші. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб. 

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    и потому надо еще 300тыс. Браво.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Кацапской быдломассе чуждо логическое мышление.
    Иначе она задумалась, что что-то пошло не так, ещё в марте-апреле...
    Теперь, быдло кацапское, слазим з теплых диванов, с жирных ватосамок, отставляем пиво и чипсы, и в учебные лагеря!
    В октябре-ноябре в подмосковье - это самое оно! Дожди, грязь, холодный ветер, холодная перловка на воде - прапор мясо *******.
    Всё идёт по плану!
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