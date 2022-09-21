Шойгу про втрати РФ у війні: "На сьогодні 5 937 осіб загинуло". ВIДЕО
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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що втрати РФ становлять, нібито, 5937 осіб.
Про це він сказав під час звернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші втрати на сьогодні 5 937 осіб. Із загальної кількості поранених близько 90% повернулися до ладу. Це хлопці, які пройшли через наші госпіталі та продовжують службу", — заявив Шойгу.
Зазначимо, що за даними Генштабу ЗСУ та іноземної розвідки, втрати росіян набагато більші. Станом на ранок 21 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 55 110 осіб.