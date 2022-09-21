"Британець". Останнє інтерв’ю. "Як тільки ми заїхали, повітря стало більше". ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за два дні до трагедії "Британець" дав інтерв'ю, яке опубліковане на каналі Бутусов плюс.
"Він був надзвичайним, добрим другом і товаришем. Українець за походженням, Віктор тривалий час прожив у Великобританії, звідси і його позивний: "Британець". Після повномасштабного вторгнення Росії, він, не вагаючись, повернувся в Україну - боронити Батьківщину від окупанта. "Британець" мені одразу запам’ятався тим, що обожнював у розмові вживати англійські слова та, за британською традицією, завжди пригощав чаєм з молоком. Віктор народився у Тернополі і своєю вимовою нагадував мені батька. У той фатальний день – день його загибелі, ми з "Британцем" зустрілися, він потиснув мені руку і посміхаючись сказав: "Привіт друже, як справи? Я дивлюсь ваші відео". За два дні до трагедії ми записали з Віктором інтерв’ю, але не встигали його змонтувати та видати. Важко усвідомлювати, що цієї людини вже немає серед живих. На жаль, ця війна забирає кращих", - пишуть автори відео у коментарі.