Мобілізація на РФ від Путіна: що це означає для України? | Без цензури. ВIДЕО

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін у своєму зверненні заявив про часткову мобілізацію. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що у ході часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів.

Богдан Буткевич в оперативному випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що означатиме мобілізація РФ для України та до чого нам усім готуватися.

За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні.

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20 вересня Держдума Росії ввела в Кримінальний кодекс поняття "мобілізація" і "воєнний час", а також схвалила поправки щодо відповідальності за дезертирство під час мобілізації, або у воєнний час. А 19 вересня так звані "громадські палати" "ЛНР" і "ДНР" зажадали негайно ініціювати "референдуми" про визнання їх суб'єктами РФ.