Мобілізація і ядерний шантаж. Чого чекати від Кремля? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Навіщо РФ часткова мобілізація, термінові "референдуми" і черговий шантаж ядерною зброєю? Чи точно "это не блеф", чи знов "никакой паники нет" и "все идет по плану"?