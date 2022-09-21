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Мобілізація і ядерний шантаж. Чого чекати від Кремля? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

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Навіщо РФ часткова мобілізація, термінові "референдуми" і черговий шантаж ядерною зброєю? Чи точно "это не блеф", чи знов "никакой паники нет" и "все идет по плану"?

Сьогодні о 20:00 про це говоритиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на каналі Бутусов Плюс.

"Чекаю ваші запитання за цим посиланням. До зустрічі в ефірі!" - звернувся журналіст до глядачів.

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Топ коментарі

  • Yevgeny Mironov
    Многие мужчины в рф переживали по поводу повышения пенсионного возраста. Многие из них зря переживали...(с)
  • Senator 0eaca536
    МогилиZaция рабZeи продолжаецца..буряты давно закончились..на очереди ещё пара десятков малых народов Мавзолея...🦍🦍🦍путлер без мяса,что Сралин без без наркоты...
  • olele
    ...Организовать и нарастить поставки новых вооружений Киеву намного быстрее, чем найти по вокзалам, одеть, обучить, вооружить и отправить в зимнее никуда 300 тысяч абсолютно немотивированных баранов рф. https://t.me/Sharpreview/17129
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