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Мобілізація і ядерний шантаж. Чого чекати від Кремля? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО
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Навіщо РФ часткова мобілізація, термінові "референдуми" і черговий шантаж ядерною зброєю? Чи точно "это не блеф", чи знов "никакой паники нет" и "все идет по плану"?
Сьогодні о 20:00 про це говоритиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі на каналі Бутусов Плюс.
"Чекаю ваші запитання за цим посиланням. До зустрічі в ефірі!" - звернувся журналіст до глядачів.