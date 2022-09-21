Сину Пєскова запропонували з’явитися на мобілізацію: "Я вирішуватиму це на іншому рівні. З вами зв’яжуться". ВIДЕО

Соратники Навального зателефонували до сина Пєскова і попросили з’явитися до військкомату. Той відповів, що вирішуватиме це питання "на іншому рівні". Дмитро Пєсков заявив, що частину запису розмови вирізали. Але жодного запису не було - це був прямий ефір.

Соратники політика Олексія Навального заявили, що їм вдалося додзвонитися до Миколи Чоулза, сина прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, і дізнатися, чи він готовий вирушити воювати в Україну, пише meduza, передає Цензор.НЕТ.

Розмова із сином Пєскова відбулася у прямому ефірі ютуб-каналу. Ведучий Дмитро Низовцев обдзвонював дітей російських депутатів, чиновників та бізнесменів, запрошуючи їх прийти у військкомат. Звідки у Низовцева номери їхніх телефонів не уточнюється.

Сину Пєскова ведучий зателефонував під виглядом військкома. Він повідомив, що тому було відправлено повістку, і запропонував з'явитися для медогляду до московського військкомату наступного дня о 10 ранку.

"О 10-й ранку, звичайно, завтра я не приїду… Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там перебував. Коротше, я вирішуватиму це на іншому рівні", — відповів співрозмовник Низовцева.

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На уточнююче запитання, про який "рівень" йдеться, він заявив, що йому потрібно "зрозуміти, що відбувається і які я маю права", а також "порадитися перед тим, як приїжджати".

Коли ведучий знову запитав, чи син Пєскова готовий з'явитися у військкомат, той відповів: "Завтра о 10 ранку, щоб ви мене забрали — повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. Мені треба спочатку розуміти, як правильно це все зробити… Якщо мені доведеться захищати батьківщину, я не маю проблеми це зробити. Мені треба розуміти "целеобразность" моєї там появи. Я говорю вам про політичні певні нюанси".

При цьому співрозмовник ведучого відмовився уточнити, про які "політичні нюанси" йдеться. "Якщо доведеться захищати батьківщину, не хвилюйтесь, я буду з вами. А ось те, що я завтра буду чи не буду, - це вже друге", - додав син Пєскова. Він попросив надіслати йому повідомлення з інформацією, з ким він розмовляв і куди його просять з'явитися, зазначивши, що з тим, хто дзвонить, "зв'яжуться".

Наприкінці розмови Низовцев спитав, чи можна відзначити в анкеті, що син Пєскова згоден піти добровольцем на фронт. "Ні, мені таку галочку ставити не треба. Дивіться, я готовий піти, але не на ваше прохання, а от як мені скажуть, так я вчиню", — відповів син прес-секретаря президента. Коли ведучий уточнив, що йдеться про "наказ Володимира Володимировича", син Пєскова сказав: "Якщо Володимир Володимирович скаже мені, що мені треба туди йти, я туди піду".

На заперечення "військкома", що президент не може просити про це кожного пересічного, співрозмовник повідомив: "Я не пересічний… Це марна розмова".

Дмитро Пєсков фактично підтвердив, що соратники Навального розмовляли із його сином. У коментарі виданню "Підйом" представник Кремля спростував відмову сина з'явитися до військкомату, заявивши, що із запису розмови Миколи Чоулза з журналістами було вирізано pvscnjde частину.

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"Спочатку попросіть їх викласти всю розмову. Я не маю сумнівів у його єдино правильному виборі", - сказав Дмитро Пєсков.

Низовцев також зателефонував до сина прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна Олексія. Представившись військкомом, він спитав, чи готовий той прийти у військкомат, щоб записатися добровольцем на війну.

"Чи можете ви записатися і бути в нас у резерві, щоб у майбутньому вас мобілізували?" - запитав ведучий. Син Мішустіна розповів, що навчається на магістерській програмі Вищої школи економіки, а до цього закінчив військову кафедру у МДТУ імені Баумана. За словами Олексія, "бажання воювати" у нього "поки не виникало" і його "поки не треба" записувати у добровольці.