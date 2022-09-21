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Україна змогла повернути з полону частину захисників. Обмін відбувся у Чернігівській області. ВIДЕО

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Ввечері 21 вересня відбувся обін полоненими у Чернігівській області. Було визволено частину захисників Азовсталі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють соцмережі. 

Україна повернула з російського полону частину захисників Маріуполя, зокрема військових "Азову" Обмін відбувся у Чернігівській області.

"Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку АЗОВ. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали. Обійняти своїх друзів, побратимів, які нарешті повернулись — це найкращі емоції, що тільки можуть бути! Всі деталі будуть пізніше", - повідомив третій командир полку "Азов", старший лейтенант Національної гвардії України Максим Жорін.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Пташка вдома!!!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Серед звільнених із полону - й вагітна медикиня Мар'яна Мамонова
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