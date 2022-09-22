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Дякую Вам і всій команді за те, що Ви зробили, - визволені українські офіцери поспілкувалися із Зеленським. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський вночі 22 вересня поспілкувався із визволеними українськими воїнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляяється у офіційному телеграмі Зеленського.

"Перші деталі того, як відбулось звільнення наших героїв з російського полону. Захисники й захисниці повертаються додому. Бо для нас "не кидати своїх" – це правило, а не просто слова", - зазначається у поідомленні.

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Топ коментарі

  • Yury Vovk
    Тепер треба Єрмака обміняти. Агент, мабуть, не менш цінний, аніж Медведчук. За 300 потягне!
  • Петро Якимчук c52484dc
    Там та бригада : арачмонія, подляк, дємченко, чалий верещучка на всіх полонених наших потягнуть.
  • Alex Dev d4763325
    все зелене шобло разом з зеленським та ярмаком - треба в утіль, інакше Україні біда.
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