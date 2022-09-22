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Ми повернули додому 215 захисників, серед яких 3 Герої України, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України вночі 22 вересня виступив із традиційним зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, звернення оприлюднене у офіційному фейсбуці Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Герой України Євгеній Бова. Герой України Лев Пашко. Герой України Денис Прокопенко. Дмитро Козацький – знаменитий Орест, фотограф з "Азовсталі". Микола Кущ і Костянтин Нікітенко. Катерина Поліщук (Пташка), Марʼяна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненька.

Загалом 215 героїв.

Щойно завершився обмін. Ми повертаємо додому наших людей. Це однозначно перемога для нашої держави, для всього нашого суспільства. А головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких у безпеці.

Ми памʼятаємо про всіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. У цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя! І обовʼязково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук був обміняний на 200 українських захисників, - СБУ

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Топ коментарі

  • дмитрий a4f273bf
    Не забываем за оставшихся в плену, также за Еленовку и поменьше пиариться и водить вокруг освобождённых из плена хороводы из чиновников
  • Олександр Дніпро
    Гаврило був "Герой асфальту"
    В асфальт ракети закатав.
    "Заславши" Скумбрію на Мальту
    Гаврило Боневтiком став!

    Гаврило був "Герой асфальту"
    Гаврило Маріуполь про... втикав.
    Проте попав на перші шпальта
    І МАЧОм Гавріілом став!
  • Newslav Netov
    так Мертветчука не одно отдали - а его всунули в группу 55 человек по обмену сколько же он зеленскому за это заплатил?
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