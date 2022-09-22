Додому з полону повернувся співробітник СБУ "Бурий", який боронив Маріуполь на "Азовсталі". ВIДЕО

Серед визволениз з російського полону в Україну повернувся співробітник Служби безпеки України з позивним "Бурий".

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні ми повернули співробітника Служби безпеки України, який до останньої хвилини пліч-опліч з "Редісом" боронив "Азовсталь". Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати нам свої шеврони. Для мене велика честь: особисто повернути ці шеврони, як символ вашого повернення до команди Служби безпеки", – зазначив т.в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну визволений захисник працював у 2-му управлінні (з дислокацією в Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Він займався протидією незаконним збройним формуванням так званої "ДНР".

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"Коли ворог пішов штурмом, "Бурий" разом з іншими колегами став на захист рідного міста. Координуючись зі штабом полку "Азов", він продовжив виконувати свою роботу: викривав російські агентурні мережі, корегувальників вогню та зрадників. Завдяки його роботі було отримано важливу інформацію від захоплених у полон окупантів, виявлено місця утримання українських полонених та ідентифіковано особи їхніх катів.

Пізніше разом із бійцями ЗСУ "Бурий" брав участь у розмінуванні дороги, якою мали вивозити поранених", - йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомляють, що серед захисників "Азовсталі" були і інші співробітники СБУ. Так, після удару бункерної бомби по одному з бункерів заводу зникли безвісти Василь Богач, колега та Олександр Супрунов, колишній боєць ЦСО "А" СБУ в Донецькій області.

Самого ж "Бурого" у квітні було поранено після танкового обстрілу.