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Росіяни, що тікають від мобілізації, влаштували довжелезні черги та затори на кордоні з Грузією: "Проехать невозможно, граница встала". ВIДЕО

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Намагаючись уникнути мобілізації росіяни масово втікають до Грузії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Эхо Кавказа", великий потік бажаючих перетнути російсько-грузинський кордон призвів до колапсу в одному з пунктів пропуску - виникли довжелезні черги, рух автомобілів поблизу пункту пропуску заблокований через затори.

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Топ коментарі

  • Александр Юр
    Замість штурму Кремля вони штурмують кордони.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Тут більше питань до грузинів - якого куя вони пускають на свою територію біосміття з країни, яка 15 років тому бомбила грузинські міста і села!!!

    Грузини, що ви робите? Де ваша честь і гордість?
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Грузини-лапатнікі вбивці та окупанти вашого народу також то навіщо ви це лайно продовдуєте пускати у свою країну...Ви не зробили ніяких висновків???
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