Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку". ВIДЕО

Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віталій Мілонов заявив, що мобілізовані матимуть можливість достроково виплатити свої іпотечні кредити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мілонов наголосив, що зарплатня окупантів в Україні досить висока. Також депутат від "Єдиної Росії" запропонував відмінити заборону мобілізовувати чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, адже для них це можливість довести, вони "настоящие русские мужики".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни, що тікають від мобілізації, влаштували довжелезні черги та затори на кордоні з Грузією: "Проехать невозможно, граница встала". ВIДЕО