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Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку". ВIДЕО

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Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віталій Мілонов заявив, що мобілізовані матимуть можливість достроково виплатити свої іпотечні кредити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мілонов наголосив, що зарплатня окупантів в Україні досить висока. Також депутат від "Єдиної Росії"  запропонував відмінити заборону мобілізовувати чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, адже для них це можливість довести, вони "настоящие русские мужики".

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Топ коментарі

  • Valter Valter
    Прям на черном пакете будут ставить штамп *ипотека погашена*
  • MMM YYY f12c8760
    Ни хрена ипотеку заплатят родственники даже если взявший сдохнет. Суровая реальность рашки.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    і прєвратіцца в бєлих жигулєй...
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