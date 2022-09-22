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Депутат Держдуми РФ Мілонов: "Мобілізація - можливість достроково закрити іпотеку". ВIДЕО
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Депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Віталій Мілонов заявив, що мобілізовані матимуть можливість достроково виплатити свої іпотечні кредити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Мілонов наголосив, що зарплатня окупантів в Україні досить висока. Також депутат від "Єдиної Росії" запропонував відмінити заборону мобілізовувати чоловіків, які мають багатодітні сім'ї, адже для них це можливість довести, вони "настоящие русские мужики".