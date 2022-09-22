Наслідки удару рашистів по Часовому Ярі: знищено вщент музичну школу, зазнали руйнацій ЦНАП та бібліотека. ВIДЕО
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Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру у Донецькій області. Зруйновано та пошкоджено цивільні об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
Росіяни завдали ракетного удару по місту близько 23:00.
"Внаслідок обстрілу повністю зруйновано музичну школу, суттєвих пошкоджень зазнала бібліотека та центр надання адміністративних послуг, що розташовувався в цій будівлі. Жертв вдалося уникнути, бо в цей час в приміщенні нікого не було. На місці влучення російської ракети працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські оглянули епіцентр вибуху та вилучили уламки ракети. Наслідки удару задокументовано. За матеріалами поліції розпочато досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".