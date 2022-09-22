На голландському ТБ оголосили референдум про приєднання Росії до Королівства Нідерланди: "І виберіть собі назву - Русбург, Рустрехт чи Східна Голландія". ВIДЕО

На голландському ТБ вирішили потролити путінські псевдореферендуми на окупованих територіях України і оголосили референдум про приєднання Росії до Королівства Нідерланди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі одного із телеканалів навіть запустили жартівливий агітаційний ролик російською мовою, у якому нагадали про історичні зв'язки Нідерландів та Росії і розповіли про переваги приєднання до Королівства. Одна з переваг полягає в тому, що у разі приєнання російським чоловікам не доведеться гинути у безглуздій війні в Україні. Голосування буде проведено онлайн і проходитиме 23-27 вересня. Саме у ці дні відбуватимуться путінські псевдореферендуми на окупованих територіях. Щоправда на карті у голандському ролику російським позначений і український окупований Крим.

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