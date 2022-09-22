Нацгвардієць "Іглою" збив вертоліт Мі-8 під час нальоту авіації РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку нацгвардієць збив російський гвинтокрил Мі-8 із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацгвардії

"22 вересня військовослужбовцем Національної гвардії України під час нальоту авіації противника на Запорізькому напрямку було збито ворожий гвинтокрил Мі-8 із ПЗРК "Ігла".

Наші захисники впевнено продовжують нищити ворога на всіх напрямках та звільняти українські землі".

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НГУ оприлюднила також відповідне відео.