Понад десять одиниць бойової техніки затрофеїли бійці батальйону "Карпатська Січ" під час "планового перегрупування" армії РФ на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" захопили у справному стані понад десять одиниць ворожої бойової техніки під час українського контрнаступу на Харківщині.