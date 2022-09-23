27 російських військових вантажівок в’їхало до Маріуполя у перший день "референдуму", - Андрющенко. ВIДЕО

До Маріуполя 23 вересня, у перший день "референдуму", в’їхало 27 російських військових вантажівок, частина з яких завантажена окупантами

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

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"27 важких військових вантажівок в’їхали в Маріуполь. Рухаються в середину міста, частина навантажені. Так в Маріуполі почався перший день вистави "референдум". Правда, схоже на вільне воєвиявлення містян?" - зауважив він.

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