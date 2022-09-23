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"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - незадоволених мобілізованих росіян заспокоюють на збірному пункті. ВIДЕО
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Чоловікам кажуть, що вони перебуватимуть "на службі" до кінця "спецоперації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Один із військових розповідає мобілізованим про те, що їм виплачуватимуть зарплату як контрактникам, а також нададуть звання "ветеран бойових дій".
Також він заявив, що вони перебуватимуть на службі до кінця "спецоперації".
"Рот закрий! ... Ви всі військові, мужики. Все, ігри закінчилися, ви всі військові", - сказав військовий.