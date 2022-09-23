"Че вы орете, как бабы? Две недели доподготовки и зарплата контрактника до конца спецоперации", - незадоволених мобілізованих росіян заспокоюють на збірному пункті. ВIДЕО

Чоловікам кажуть, що вони перебуватимуть "на службі" до кінця "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Один із військових розповідає мобілізованим про те, що їм виплачуватимуть зарплату як контрактникам, а також нададуть звання "ветеран бойових дій".

Також він заявив, що вони перебуватимуть на службі до кінця "спецоперації".

"Рот закрий! ... Ви всі військові, мужики. Все, ігри закінчилися, ви всі військові", - сказав військовий.

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