Мешканці окупованої Снігурівки вийшли на мітинг проти псевдореферендуму. ВIДЕО
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Городяни вийшли на акцію з українськими прапорами та заявили про свій протест проти дій російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення "референдуму" в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною. Був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли й не будемо хотіти", - наголосили жителі Снігурівки Миколаївської області.
Вони закликали жителів навколишніх тимчасово окупованих територій Снігурівської ОТГ не ходити на так звані "референдуми", що їх влаштували російські окупанти.