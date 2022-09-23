Мешканці окупованої Снігурівки вийшли на мітинг проти псевдореферендуму. ВIДЕО

Городяни вийшли на акцію з українськими прапорами та заявили про свій протест проти дій російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення "референдуму" в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною. Був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли й не будемо хотіти", - наголосили жителі Снігурівки Миколаївської області.

Вони закликали жителів навколишніх тимчасово окупованих територій Снігурівської ОТГ не ходити на так звані "референдуми", що їх влаштували російські окупанти.

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