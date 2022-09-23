Ворожий гелікоптер Мі-8 знищили українські військові. ВIДЕО

За інформацією військових, під час нальоту ворожої авіації, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - йдеться у повідомленні.

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