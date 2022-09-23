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Ворожий гелікоптер Мі-8 знищили українські військові. ВIДЕО

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За інформацією військових, під час нальоту ворожої авіації, українським військовим вдалося збити російський гелікоптер Мі-8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

"Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Katherina Kalmuk
    А ми вгодованих орків повернули, як після курорта((
  • Vika Lysenko
    Скорейшего полного выздоровления нашим Героям 🙏❤️💙💛‼️
  • Харьков Сумской
    Це морпіх "Мішаня". Допомогою йому та сімʼї займається сестра, а також журналістка Цензора Віолетта Кіртока. За кілька годин вже зібрана величезна сума. Українці не залишать жодного героя в біді. А рашистам за тортури є можливість відплатити тільки в бою - це зроблять за Мішаню та інших ЗСУ. Ми не будемо знущатися з їхніх військовополонених, бо ми взяли на себе обовʼязки західного світу.
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