Силами ППО збито ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6", - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Зенітниками повітряного командування "Південь" збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва "Mohajer-6" (Мохаджер-6), призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цей іранський БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів. Початок виробництва даного БпЛА припадає на 2017 рік.

"Mohajer-6" має максимальну злітну вагу 600 кг, корисне навантаження 100 кг і дальність польоту 200 км. Максимальна швидкість – 200 км/год, тривалість польоту 12 годин і максимальну висоту польоту 5400 м.

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