Воїни ССО Азов вітають визволених з російського полону побратимів: Ми надихалися вашою стійкістю. ВIДЕО

Підрозділи ССО Азов із різних міст України привітали своїх побратимів з визволенням із російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ССО Азов.

У повідомленні зазначається: "Командири Азовських підрозділів вітають з поверненням побратимів з полку "Азов"!



Звернення до звільнених з полону азовців записали командир 2-го батальйону та бійці ССО АЗОВ Київ, командири 98-го батальйону ТРО "Азов" Дніпро та ССО АЗОВ Харків.



Свобода героїв "Азовсталі" — це вже одна із наших перемог. Продовжуємо боротьбу за звільнення оборонців Маріуполя, доки не повернеться кожен зі сталевих воїнів".