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Воїни ССО Азов вітають визволених з російського полону побратимів: Ми надихалися вашою стійкістю. ВIДЕО

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Підрозділи ССО Азов із різних міст України привітали своїх побратимів з визволенням із російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ССО Азов. 

У повідомленні зазначається: "Командири Азовських підрозділів вітають з поверненням побратимів з полку "Азов"!

Звернення до звільнених з полону азовців записали командир 2-го батальйону та бійці ССО АЗОВ Київ, командири 98-го батальйону ТРО "Азов" Дніпро та ССО АЗОВ Харків.

Свобода героїв "Азовсталі" — це вже одна із наших перемог. Продовжуємо боротьбу за звільнення оборонців Маріуполя, доки не повернеться кожен зі сталевих воїнів".

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Хлопці пережили неймовірні тортури.
    Вони реально мученики.
  • Перехватчик
  • Павло ШОвте
    Вчора в фб було багато дописів про тих, кого не обміняли з Азовсталі. Від родичів, дітей. Не можна знімати це з інформаційної повістки.Треба фото і імена тих хто в полоні, повернули самих «медійних», українському суспільству треба пам'ятати про українських військовополонених. Нагадування про них владі і міждународним організаціям не буде зайвим.
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