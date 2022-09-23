Воїни ССО Азов вітають визволених з російського полону побратимів: Ми надихалися вашою стійкістю. ВIДЕО
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Підрозділи ССО Азов із різних міст України привітали своїх побратимів з визволенням із російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі ССО Азов.
У повідомленні зазначається: "Командири Азовських підрозділів вітають з поверненням побратимів з полку "Азов"!
Звернення до звільнених з полону азовців записали командир 2-го батальйону та бійці ССО АЗОВ Київ, командири 98-го батальйону ТРО "Азов" Дніпро та ССО АЗОВ Харків.
Свобода героїв "Азовсталі" — це вже одна із наших перемог. Продовжуємо боротьбу за звільнення оборонців Маріуполя, доки не повернеться кожен зі сталевих воїнів".