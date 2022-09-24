Дружина окупанта - до чоловіка: "Там уже, если что, в России чуть ли не переворот идет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - перехоплення ГУР. АУДIО

У черговому перехопленні дружина розповідає чоловіку, який воює в армії "ДНР", про невдоволеність діями Путіна серед населення на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

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"Так, а вдруг это, войдут (українці), ты будешь оттуда уходить как-то? Ты продумал, если что, как оттуда сваливать?", - питає жінка.

Її чоловік, "ДНРівець", відповідає, що "как-то".

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Своєю чергою вона "мотивує" чоловіка та розповідає про настрої росіян після оголошення Путіним "часткової" мобілізації:

"Там уже,если что, в России чуть ли не переворот идет. Понял? Новые гарнизоны уже не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизироваться. Во многих областях хотели обьявить полную мобилизацию, но депутаты все отказались - эти мэры - понял, что никто мобилизировать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти".