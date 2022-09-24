Нам потрібні німецькі танки. Шлях компромісу Путін не розуміє, - Порошенко в ефірі Deutsche Welle. ВIДЕО

Петро Порошенко в ефірі телеканалу Deutsche Welle закликав Німеччину збільшити постачання зброї для України. Він пояснив, що озброєння ЗСУ - це і є найкоротший шлях до миру, бо агресор розуміє лише мову сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

"Путін йде настільки далеко, наскільки йому дозволяють. Друге - не довіряйте Путіну. Путін у переговорах ніколи не дотримував свого слова. Він розуміє тільки силу, нашу силу. Тому сила української армії, єдність українського суспільства та народу, сильна коаліція у світі, яка підтримує Україну та єдність, точно зупинить Путіна", - наголошує Порошенко.

"Ви повинні розуміти, що чим більше зброї, чим більше боєприпасів ви постачаєте, тим коротшим буде шлях до миру. Іншого шляху не існує, шлях компромісу Путін не розуміє", - сказав Порошенко.

"Час дипломатії закінчується, і тепер найкращий дипломат - українські Збройні Сили, які підтримуються союзниками. У цій ситуації нам точно потрібні німецькі танки, німецька амуніція, ми дуже дякуємо за німецьку артилерію. Будь ласка, допоможіть нам врятувати вас, допоможіть нам і Європі. Допоможіть нам виконувати нашу спільну роботу. І даючи Україні танки, підтримуючи українські Збройні Сили, допомагаючи Україні, ви інвестуєте у власну безпеку", - закликав він.