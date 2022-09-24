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Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. ВIДЕО

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Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату, не в змозі звестися на ноги.

Це відео було зняте у дворі військкомату в селищі Кавалерово (Приморський край РФ, Далекий схід), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - каже на відео майбутній окупант.

Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км.

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Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії 01

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Топ коментарі

  • переигравший ботокс
  • переигравший ботокс
    Друга армія світу їде в Україну, щоб дізнатися що сталося з першою.
  • дмитрий a4f273bf
    Не напились, а отрицательно встали в строй, поэтому попрошу
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