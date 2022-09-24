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Група росіян напилася у військкоматі після мобілізації до 4 гвардійської Кантемирівської танкової дивізії. ВIДЕО
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Майбутні окупанти валяються по лавках у дворі військкомату, не в змозі звестися на ноги.
Це відео було зняте у дворі військкомату в селищі Кавалерово (Приморський край РФ, Далекий схід), повідомляє Цензор.НЕТ.
"Тут менты. Вот он я, бл#дь, на передовую едем. В таком состоянии все едем. Все в таком состоянии ребята едут", - каже на відео майбутній окупант.
Відстань від Кавалерово до України - майже 10 тис. км.