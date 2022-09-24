Розвідники 92 мехбригади знищили комплекс російських "Орланів". ВIДЕО

Розвідка знайшла далеко в тилу під Куп’янськом комплекс з російськими дронами "Орлан-10" і знищила його.

Відповідне відео опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Весь комплекс було знищено, Орлани згоріли разом з розрахунками у машинах. В такій машині за штатом має бути 4 Орлани", - пише він.

Бутусов називає знищення "Орланів" видатним успіхом, вартим високих нагород.

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"Орлани" для росіян - це основна система корегування вогню. Знищення Орланів на землі разом з машиною управління паралізує російську артилерію", - пише він.