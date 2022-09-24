Новини Відео • Війна

ССО збили "Іглою" російський бомбардувальник Су-34 вартістю 1 млрд руб. ВIДЕО

40 85781
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій збили ворожий бомбардувальник Су-34 з ПЗРК "Ігла".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла".

Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент сьогоднішнього збиття російських Су-25 та Су-30. ВIДЕО

Довідково: СУ-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів", - йдеться у повідомленні ССО.

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Хорошо пошёл. Видать к потеплению. А водилы этой летающей арбы ушли в Пекло?
  • Владислав Васильченко
  • Вася Шевченко f77d76ba
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини