ССО збили "Іглою" російський бомбардувальник Су-34 вартістю 1 млрд руб. ВIДЕО

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій збили ворожий бомбардувальник Су-34 з ПЗРК "Ігла".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Сил спеціальних операцій Збройних сил України повідомляє у Телеграмі.

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"Ворожий бомбардувальник СУ-34 збили воїни ССО України в одному з районів виконання завдань. Для цього використали ПЗРК "Ігла".



Нагадуємо росіянам, що кожен їхній виліт і надалі дорівнюватиме самогубству. Адже, українське небо, як і українські воїни своїх ворогів не прощають.

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Довідково: СУ-34 російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник. Вартість Вартість одного літака Су-34 становить близько 1 мільярда рублів", - йдеться у повідомленні ССО.