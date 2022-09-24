Інструктор "Азову". Історія евакуації з "Азовсталі". Підготовка нової бригади. | ЮРІЙ БУТУСОВ. ВIДЕО

Інструктора полку "Азoв" Георгія Купарашвілі поранили в Маріуполі й прооперували на території "Азовсталі". Потім чоловіка разом з іншими пораненими вдалось евакуювати гвинтокрилами.

Під час бою у Маріуполі Купарашвілі двічі поранили внизу живота, перебили сідничний нерв. Чоловіка повезли в госпіталь, але на місці з’ясувалось, що його розбомбили. Тоді медслужба забрала Георгія на "Азовсталь", де його прооперували. Зараз він проходить реабілітацію і збирається створити нову бригаду.

Про це він розповів в інтерв'ю, яке опубліковане на каналі Бутусов плюс, передає Цензор.НЕТ.

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