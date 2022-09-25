Лавров на Генасамблеї ООН назвав Луганську область "Лаоською", а Запорізьку - "Запорожною". ВIДЕО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "Луганську народну республіку" Лаоською, а Запорізьку область - "Запорожною".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Insider, про це російський міністр заявив під час виступу на Генасамблеї ООН.

"Зараз Захід закотив істерику через референдуми, які проходять у Лаоській, у Луганській, Донецькій, Харківській і Запоріжній та Запорізькій областях України", - сказав глава МЗС країни-окупанта.

Зазначимо, Лавров не вперше так обмовився. У 2017 році під час пресконференції він також назвав "ЛНР" "Лаоською республікою".

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