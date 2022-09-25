В Дагестані протестують проти мобілізації: Поліція стріляє у повітря. ВIДЕО
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Жителі села Ендірей у Хасавюртівському районі Дагестану перекрили федеральну трасу Хасавюрт-Махачкала та протестують проти мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
Із села мобілізували 110 осіб, і люди вийшли на акцію, щоб захистити своїх синів, братів та чоловіків. Зазначається, що поліція пострілами у повітря спробувала розігнати протестувальників. Чи є постраждалі чи затримані, невідомо.