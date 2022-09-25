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Бійці "Азову" ховають 6 окупантів, яких кинуло російське командування на Запоріжжі. ВIДЕО

29 07026
Українські захисники з полку "Азов" ховають російських окупантів, яких кинуло командування, у Запорізькій області.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Кадри були зняти в липні. Російських окупантів поховали в посадці. Водночас війська РФ були доволі близько до цього місця - близько 200-300 метрів.

Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. 

"Ми бачимо якісь підрозділи "ДНР", є люди в російській формі", - розповідає журналіст Юрій Бутусов.

Поблизу тіл російських окупантів також виявили радянські каски. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Інструктор "Азову". Історія евакуації з "Азовсталі". Підготовка нової бригади. | ЮРІЙ БУТУСОВ. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    ......
    Поховали москаля край дороги,
    Видно руки, видно ноги, видно роги.

    Поховали москаля, як собаку,
    Видно руки, видно ноги, видно «сраку».

    Поховали москаля у куфайці,
    а у того москаля видно «яйця»
    .....
  • Антип61
    Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних. Джерело: https://censor.net/ua/v3369465

    О, і надгробок для орків вже готовий!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    известью ванек присыпали... я подумал хлоркой...
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