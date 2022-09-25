Бійці "Азову" ховають 6 окупантів, яких кинуло російське командування на Запоріжжі. ВIДЕО
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Українські захисники з полку "Азов" ховають російських окупантів, яких кинуло командування, у Запорізькій області.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Кадри були зняти в липні. Російських окупантів поховали в посадці. Водночас війська РФ були доволі близько до цього місця - близько 200-300 метрів.
Також неподалік захисники виявили унітаз, який російські окупанти поцупили в цивільних.
"Ми бачимо якісь підрозділи "ДНР", є люди в російській формі", - розповідає журналіст Юрій Бутусов.
Поблизу тіл російських окупантів також виявили радянські каски.