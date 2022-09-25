Щоб виїхати за межі Росії чоловікам треба отримати довідку в військкоматі. ВIДЕО
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Ввечері 25 вересня стала відомою інформація, що для виїзду за кордон російським чоловікам треба отримати у військкоматі довідку "визначеного зразку".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив військовий комісар Ростовської області РФ Ігор Єгоров.
Він зазначив: "Але для того, аби виїхати за межі Російської Федерації необхідно у військкоматі отримати довідку встановленого зразку. Ми не забороняємо пересуватися по території суб'єкта ( регіону РФ, - ред), але для виїзду за межі Російської Федерації необхідно взяти довідку".