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Щоб виїхати за межі Росії чоловікам треба отримати довідку в військкоматі. ВIДЕО

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Ввечері 25 вересня стала відомою інформація, що для виїзду за кордон російським чоловікам треба отримати у військкоматі довідку "визначеного зразку".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив військовий комісар Ростовської області РФ Ігор Єгоров. 

Він зазначив: "Але для того, аби виїхати за межі Російської Федерації необхідно у військкоматі отримати довідку встановленого зразку. Ми не забороняємо пересуватися по території суб'єкта ( регіону РФ, - ред), але для виїзду за межі  Російської Федерації необхідно взяти довідку". 

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ааа-ха-ха.... военкомы тоже хотят заработать? ))))
  • я гражданин Украины
    хочеться вірити що НАТО розуміє що нам потрібно дуже багато високотехнологічної зброї
  • Fjall_Raven
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