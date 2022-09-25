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Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним вечірнім зверненням до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його фейсбуці. 

"Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні і ще більше дестабілізувати світ, але й для того, аби фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією.

Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим.

Ще раз наголошую: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватись в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Чим більше громадян Росії хоча б спробують захистити власне життя, тим швидше закінчиться ця злочинна для Росії війна".

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Топ коментарі

  • Сірий
    Геніальне відкриття.
  • Rechnoj skitalec
    С точки зрения эволюции в РФ происходит естественный отбор. Особи биологического вида Hомо Sapiens с минимальным уровнем мышления активно поддерживали бойню (войну), пошли на неё добровольно и были уничтожены. Самые умные особи заранее проанализировали идиотизм этой СВО и "сделали ноги". Остальная часть в настоящее время определяется с уровнем разумности. Те, кто не совсем идиот, тот "соскочит". Убежит, "отмажется", сдастся в плен и подобное. Ну а идиоты будут утилизированные.
  • Newslav Netov
    никогда зеленое шобло не признает своей вины иначе ролдственник погибших спросят какого хрена ЗЕ-слуги не готовились к обороне Украины
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