Українки на Харківщині під час окупації віддали доньок у російські табори, але дітей їм не повернули. ВIДЕО

Під час російської окупації Козачої Лопані на Харківщині двоє українок віддали своїх доньок у російські табори "купатися в морі", але дітей їм так і не повернули. Наразі жінки не мають з дітьми жодного зв’язку і не знають, що робити.

Про це йдеться у сюжеті британського телеканалу Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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За словами українок, окупанти пропонували відправити дітей до дитячих літніх таборів, що вбачалося непоганим варіантом на тлі постійних обстрілів.

Повідомляється, що дітей забрали 28 серпня автобусом, щоб нібито відвезти їх за сотні кілометрів до моря. Батькам росіяни стверджували, що це мав бути тритижневий відпочинок. Проте український контрнаступ змусив окупантів тікати із села і дітей вони не повернули.

"Я просто хочу, щоб вона повернулася додому якомога швидше, щоб поцілувати її та обійняти", – розповідає британським журналістам матір 13-річної школярки Наталія.

Інша жінка з цього ж села, Тетяна, також повідомила, що не має зв'язку зі своєю 9-річною донькою, яку відправила на відпочинок.

"Це дуже складно, тому що я не знаю, що робити. Ми просимо усіх повернути нашу дитину. Я не знаю, як вона себе зараз почуває... Ніхто не знав, що повернути буде так складно. Ми довіряли їм", – бідкається Тетяна.

У сюжеті зазначається, що всього повірили окупантам і віддали дітей у "літні табори" 13 сімей.

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