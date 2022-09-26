Новини Відео • Мобілізація в РФ

В Урюпінську чоловік під’їхав впритул до входу у військкомат і підпалив свій білий автомобіль "ВАЗ". ВIДЕО

13 34846
В російському Урюпінську чоловік під’їхав на своєму автомобілі "ВАЗ" впритул до входу у військкомат та підпалив автівку і приміщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 35-річний технік з експлуатації приміщень магазину "Червоне та біле" Михайло Філатов припаркувався біля будівлі військового комісаріату на Жовтневій близько четвертої ранку. Із собою, за даними поліції, він мав не менше десяти пляшок із пальним.

Пожежа встигла поширитись на 100 квадратів, але ніхто не постраждав. Документація також ціла. Палія швидко затримали. Філатов зізнався, що своїм вчинком хотів показати ставлення до СВО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований росіянин застрелив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Right Right 2d264255
    Хороший флешмоб по всій кацапії, через кілька днів ***** заборонить виїзд з кацапії і флешмоб буде ще популярнішим
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Дым от бе-е-елых жигулей...
  • Дмитро Карпенко
    За єто ему дадут пятеру. А за уклонение от мобилизации было бы 10.

    Вообще преступность сейчас в россии вырастет!

    За легкие преступления срок меньше, чем за уход от мобилизации!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини