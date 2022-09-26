Новини Відео

Стрілянина в школі Іжевська: 13 загиблих, серед них семеро дітей (оновлено). ВIДЕО

16 05665
В школі 88 російського Іжевська невідомий вчинив стрілянину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі повідомляють про 9 постраждалих. Є інформація, що стрільця вбито.

Згодом російські Telegram-канали повідомили, що загинули п'ятеро дітей, двоє охоронців та двоє вчителів. Постраждало понад 20 осіб За попередніми даними, стрілок мав два травматичні пістолети, перероблені під стрілянину бойовими патронами. Його особу поки що не встановлено.

В Удмуртії оголошено триденний траур, повідомляють російські ЗМІ. За останніми даними, 13 осіб загинуло, серед них семеро дітей. Ще 21 особа отримала поранення. З них 14 - діти. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кухар Путіна" Пригожин зізнався, що саме він створив ПВК "Вагнера"

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    расія палай, вибухай, здохні!
  • Kiev_Kiev_777
    это плохо...лучше в военкоматах и призывных пунктах
  • швеллер
    Руснявні дебіли... Спочатку своїх дітей змалечку одягають у військову форму на "парадних шабашах", показові вистави з приставлянням пістолета до скроні дитини, а потім дивуються "А шо случилось?". А це наслідки дебілоідного виховання)))) А далі по "класику" - бабку сокирою по голові.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини