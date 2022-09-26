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Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО

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Росіяни твердять, що в окупованому Маріуполі на псевдореферендумі нібито вже проголосували понад 77% населення.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка, хоча чому одразу не 102 - таємниця", - написав він у телеграмі.

Андрющенко опублікував відео, на якому окупант ходить вулицями, розшукуючи охочих долучитися до "голосування".

"Саме "вільне волевиявлення" виглядає так. Пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови", - додав радник мера.

Також дивіться: Окупанти організували "референдум" біля ЗАЕС: завезена масовка голосувала під виглядом працівників станції, - Енергоатом. ФОТО

Топ коментарі

  • Amber
    ‼️‼️Запам'ятайте їх!

    Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
    Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
    Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !😠
  • PREDATOR PREDATOR
    Та москалі намалюють любий результат.
  • Mykhailo Stepanov
    цікаво 77% чого?
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