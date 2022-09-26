Окупанти звітують про 77% явки на "референдумі", а самі з бюлетенями ганяються за "виборцями", - Андрющенко. ВIДЕО
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Росіяни твердять, що в окупованому Маріуполі на псевдореферендумі нібито вже проголосували понад 77% населення.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Передостанній день циркореферендуму. Донецькі гауляйтери звітують про явку понад 77 відсотка, хоча чому одразу не 102 - таємниця", - написав він у телеграмі.
Андрющенко опублікував відео, на якому окупант ходить вулицями, розшукуючи охочих долучитися до "голосування".
"Саме "вільне волевиявлення" виглядає так. Пошук і примушення. Носій урни автоматом прозоро натякає про наслідки відмови", - додав радник мера.
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