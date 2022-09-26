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Січеславські десантники знищили ворожі позиції на Донеччині. ВIДЕО

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Військовослужбовці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади накрили вогнем ворожі позиції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку бригади

"Ранок у Січеславців розпочався не з кави, а з успішного знищення позицій рашиських окупантів на Донеччині! Ми продовжуємо день за днем звільняти нашу землю, відправляючи у пекло загарбників!", - йдеться в повідомленні. 

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