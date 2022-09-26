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Ален Делон зачитав уривок із "Заповіту" та з захопленням висловився про ЗСУ: "Якби я був на 50 років молодшим, то вступив би в армію України". ВIДЕО

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86-річний легендарний французький актор Ален Делон поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським та висловив своє захоплення українськими бійцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Vogue.UA.

Найвідоміші люди з усього світу висловлюють свою підтримку Україні. Серед них – 86-річний французький актор Ален Делон. Днями легендарний актор поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а також зачитав уривок із "Заповіту" Тараса Шевченка. Це стане частиною програми, присвяченій Україні, яку Ален Делон записав для французького каналу TV5 Monde.

В межах запису програми Ален Делон також поспілкувався з Володимиром Зеленським. Розмова відбулась онлайн 23 вересня, цим записом у stories поділився президент України.

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У фіналі розмови Ален Делон зізнався: "Якби я був би на 50 років молодшим, я вступив би в армію України", висловивши захопленням українськими Збройними силами та всім народом.

Нагадаємо, що перед цим актор отримав офіційне запрошення від Володимира Зеленського завітати в Україну. Ален Делон зізнався, що приїде до України. як тільки стан його здоров'я покращиться – адже два роки тому актор пережив інсульт.

Топ коментарі

  • Артм Воронцов
    вчинок, аплодую.....

    а міг промовчати і тихо дожити.... це говорить про те що у людини є характер незважаючи на вік....
  • Leshek
    Тем более опыт службы у Алена Делона есть . Челентано тоже служил , их настоящие талантливые актеры не гнушаются выполнить свой долг перед страной , а наши небожители типа Потапа, Зеленского, Лысого - таланта ноль , но служить не пойдут, творческие натуры, *****.
  • Amber
    Ален Делон - це легенда французького кіно і чудовий актор , якого знає весь світ заявив , що пішов би воювати за нашу краіну , а мені цікаво ,
    що відповів йому Зе , який відкосив від арміі чотирижди ? 😕
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