Морські піхотинці минулої доби знищили ворожий танк, 6 БМП, радіолокаційну станцію та автомобіль з боєприпасами, - ВМС. ВIДЕО

25 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС України.

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Як зазначається, протягом минулої доби морські піхотинці знищили 5 чоловік живої сили, вантажний автомобіль та автомобіль з особовим складом.

"Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили танк, 6 БМП, бойову броньовану машину, радіолокаційну станцію та важкий автомобільний транспорт з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС