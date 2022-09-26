Рашисти обстріляли Козачу Лопань незадовго до видачі гумдопомоги цивільним: Поранення дістали 2 особи. ВIДЕО

Військовослужбовці Національної гвардії України доправили до Козачої Лопані гуманітарний вантаж зібраний під егідою Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. Незадовго до приїзду вантажу російські окупанти здійснили обстріл селища.

Відео оприлюднило Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, інформує Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За словами голови Дергачівської територіальної громади Вячеслава Задоренка, рашисти намагалися завадити місцевим мешканцям отримати гуманітарну допомогу.

Незадовго до приїзду вантажу окупанти обстріляли центр Козачої Лопані. Поранення дістали 2 особи.

"Поки люди чекали на видачу гуманітарної допомоги ворог завдав удару по центру селища, по скупченню цивільного населення. Поранення в обличчя отримала двадцятирічна дівчина. Також молодий хлопець отримав наскрізне поранення ноги", - зазначив він.

На місці обстрілу на асфальті лишились сліди враження поки невідомим боєприпасом, а також сліди крові.

"Був гучний вибух, після чого ще декілька. Думаю, що це - касетний боєприпас. За декілька хвилин ми почули крики: хлопчик завів дівчинку сюди. Вона була вся в крові: обличчя, волосся", - розповів мешканець села Олександр.

Поранених евакуювали військові медики.

Зазначається, що російські окупанти періодично здійснюють полювання на місця видачі гуманітарної допомоги по всій Харківщині. Тим часом "гуманітарка" для багатьох - єдиний шанс вижити, адже далеко не всі мешканці наважується на евакуацію.

Читайте також: "Пункт" так званої "ЛНР", де російська армія утримувала людей, виявлено на Харківщині. ФОТОрепортаж