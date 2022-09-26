Бойова робота української військової авіації на фронті. ВIДЕО
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Українські військові пілоти зафільмували свою бойову роботу на фронті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.
Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
соколята