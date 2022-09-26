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Бойова робота української військової авіації на фронті. ВIДЕО

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Українські військові пілоти зафільмували свою бойову роботу на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з борту вертольота українські воїни опублікували в соцмережі.

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Топ коментарі

  • Igor Abolinsh
    Ну как бы совсем неплохо, для уничтоженных на второй день войны!
  • MausMike
    РСЗВ теж краще використовувати прямою наводкою бо точніше, кулеметникам дати ліміти бо кущі косять, арту взагалі заборонити бо дорого. (рубрика диванного іксперда)
  • Panda Freeav
    соколята
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