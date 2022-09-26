Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини під час наступу на Харківщині захопили в полон військовослужбовців Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на Facebook-сторінці бригади.

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У дописі зазначається, що окупанти потрапили в полон у результаті кількагодинних стрілецьких боїв під час наступальної операції ЗСУ на Харківщині.

За інформацією українських військових, росгвардійці чинили запеклий супротив, проте зазнали поразки. Полоненим надали необхідну медичну допомогу.

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