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Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Бійці підрозділу 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини під час наступу на Харківщині захопили в полон військовослужбовців Росгвардії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на  Facebook-сторінці бригади.

У дописі зазначається, що окупанти потрапили в полон у результаті кількагодинних стрілецьких боїв під час наступальної операції ЗСУ на Харківщині.

За інформацією українських військових, росгвардійці чинили запеклий супротив, проте зазнали поразки. Полоненим надали необхідну медичну допомогу.

Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців 01

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Бійці Сил тероборони Івано-Франківщини захопили в полон росгвардійців 02

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Топ коментарі

  • Urs
    тупые кацавские долбоёбы. Нет что бы сесть на бетер, и с наволочкой на антенне приехать за деньгами, а потом спокойно себе ожидать обмена...
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Да, воевать с реальным противником оказалось сложнее чем кацапских терпил на митингах дубасить.
  • Hanka Panyanka
    росгвардія це ті "космонавти", які б'ють жінок та тягають за ноги людей в автозаки? якщо вони, треба було б прикопати у лісосмузі, та, на жаль, нам потрібна сировина для обміну...
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