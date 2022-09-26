Порошенко про мобілізацію в РФ: Це кампанія зі збільшення кількості "м’яса". ВIДЕО

Петро Порошенко під час поїздки на Харківщину заявив, що мобілізація в Росії врешті-решт призведе до краху путінського режиму.

Слова Порошенка цитуає пресслужба "Європейської солідарності", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні дуже складні часи. Бо фейкові процеси, які вони називають "референдумами", лише загострюють ситуацію з агресією, додатково розв’язують агресору руки", - сказав Порошенко під час зустрічі з бійцями Сил Спеціальних Операцій, яким він передав дрони, генератори та іншу техніку.

"Мобілізація, яку вони оголосили, це не просто ознака краху першого етапу агресії - для того, щоб не дати тим російським контрактникам, в яких спливає термін, втікати з фронту. На сьогодні вони могли втратити більше 40% свого особового складу", – констатує Порошенко.

"Ця мобілізація має відношення не до військової справи, а до сільського господарства. Мобілізація - це така "м’ясна кампанія" по збільшенню кількості "м’яса", яке має надійти з Росії", - говорить Порошенко.

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"Для нас це – випробування, і сьогодні ми всі маємо об’єднатися, щоб дати відсіч ворогу. Якщо коротко казати, то з початку оголошення кремлівським ідіотом мобілізації це означає, що війна прийшла в Росію. Раніше вони сиділи на диванах і давали доручення, яким чином вбивати українців, демонструючи диванно-телевізійний патріотизм. На сьогоднішній день вони точно відчули, що таке війна, що таке сльози, що таке втрата рідних, батьків, синів. Вони сьогодні вже не можуть не виходити на протести. Це початок кінця рашистського режиму", - переконаний п’ятий президент.