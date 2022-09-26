Новини Відео • Мобілізація в РФ

Напередодні вбивства воєнкома в російському Усть-Ілімську пропагандист Соловйов пропонував розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ. ВIДЕО

30 74774
Кремлівський пропагандист Соловйов пропонує розстрілювати відповідальних за мобілізацію в РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Соловйов заявив у своєму шоу при обговорення фактів мобілізації непридатних до служби росіян.

Нагадаємо, що сьогодні в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області РФ "частково мобілізований" місцевий мешканець Руслан Зінін 1998 р.н кількома пострілами впритул застрелив воєнкома Олександра Єлісеєва. Спочатку повідомлялось, що той нібито у важкому стані - потім стало відомо, що він загинув. Очевидці стверджують, що Зінін вистрілив 3-4 рази. Інцидент стався в актовому залі військомату в присутності багатьох свідків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізований росіянин застрелив воєнкома в Усть-Ілімському військкоматі Іркутської області. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Hulio
  • Перехватчик
    ХОРОНИЛИ СОЛОВЬЕВА
    ПОЛУЧИЛОСЬ НИХ@ЕВО
    РАЗОРВАЛИ КАК БАЯН
    МАРГАРИТУ СИМОНЯН.
  • Ростислав Ланшин
    Лядь, сам не повірю, але вперше, я з цим ідіотом погоджуюся) Слухайте, а ця парочка часом не заслана агентура? а то так нарратив помінявся, що скоро соловей ***** ****** буде називати)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини