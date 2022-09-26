Вибухи та стрілянина лунають в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі лунають вибухи та звуки стрілецької зброї.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"14:35 Лівобережний район. Бул. Морський. Звуки вибухів та стрілецької зброї. 16:15 Приморський район. Звуки автоматних черг та поодинокі постріли зі стрілецької зброї в середині Маріупольського пору.

Мешканці Піщанки (район біля порту) повідомляють, що стрілянина від кадирівців. Подробиці згодом. Але вечір перестає бути томним", - йдеться в повідомленні.

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